إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل

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أثارت الفنانة إيمي سمير غانم جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع نشرها رسالة مؤثرة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم.

ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام صورة لوالدها في شبابه وعلقت عليها: «بحبك».

وحقق المنشور تفاعلا كبيرا من كل أصدقائها، وكتبت الفنان رانيا يوسف «أنا بحبه»، وعلقة المطربة أمينة «الله يرحمك ياحبيبي».

ونشرت إيمي طلعت زكريا وكتبت «أنا كمان بحبك»، وعلقت نسمة عبدالعزيز عزفة المارمبا «ربنا يربط على قلوبكم».

وقالت دعاء فاروق: «الله يرحمه ويغفر له ويصبركم يا إيمي انتي ودنيا.. اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاءا لا يغادر سقما يا رب، حبيب الملايين اللهم ادخله فسيح جناتك يا أرحم الراحم».