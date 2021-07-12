ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال»

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أفتتحت، أمس أول عروض مسرحية «ليلتكم سعيدة» كتابة واخراج خالد جلال، عن قصة «مطربة الكورس» لأنطون تشيكوف، على المسرح القومي بالعتبة، ويستمر عرض المسرحية في الثامنة مساء حتى يوم ١٨ يوليو الجاري .

من جانبها نشرت الفنانة بسنت صيام المشاركة في بطولة العرض صورة جمعتها بوالدها أحمد صيام ووالدتها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام من افتتاح المسرحية وعلقت عليها وكتبت: «انهاردة كان افتتاح مسرحية»ليلتكم سعيدة«، عايزة اقول مليون شكراً للراجل اللي آمن بيا من أول يوم وديما بيدفعني اني اكون احسن

وأضافت: «أستاذي خالد جلال، كل تجربة معاك بتزودني سنين خبرة انا بجد محظوظة بيك، شكراً أستاذي على كل حاجة ويا رب ابقى عند حسن ظن حضرتك بيا، وعايزة اشكر ابويا وامي على انهم مصدر دعم كبير ليا وجودهم حوليا بيطمني وبيجبرني اكون كويسة عشان اخليهم فخورين بيا ربنا ما يحرمنيش منكوا».

وحرص على حضور العرض كوكبة من الفنانين والمسرحيين منهم الفنان أحمد صيام، الدكتورة رانيا فتح الله، الفنان محسن منصور، وعدد من الكتاب والنقاد ورجال الصحافة والإعلام، البطولة للفنانين «محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام»، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي.