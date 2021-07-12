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رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن انتهاء إجراءات التعاقد مع الثنائي مروان رضا وتوني بيتر، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة الماء بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعبين وقعا على عقود الانتقال للأهلي بداية من الموسم المقبل، وحتى موسم 2025، لتدعيم صفوف فريق كرة الماء بالنادي، وضمان المنافسة على كل البطولات خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتدعيم كافة فرق النادي.

الأهلي يضم الثنائي مروان وبيتر

وانضم مروان رضا حارس المرمى للأهلي قادمًا من نادي الزمالك، بينما جاء انضمام توني بيتر قادمًا من فريق هليوبوليس. وانتظم الثنائي الجديد في تدريبات الفريق أمس مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، الأمر الذي يعد استمرارا لمجلس محمود الخطيب في تدعيم الألعاب المختلفة بالقلعة الحمراء، خلال صيف الانتقالات 2021.