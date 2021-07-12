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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بوجود حراس مرمى مميزين في الفريق الأبيض.

وقال باتريس كارتيرون، في تصريحات تلفزيونية: «سعيد جدًا أن الزمالك يمتلك حراس مرمى مميزين، ولكن في النهاية هي مسألة تحدي، خلال اجتماعي مع جنش وابو جبل وعواد، قلت لهم (سوف يكون هناك تحدي بينكم أنتم الثلاثة، إن وافقتم على ذلك لا أريد أن يشتكي أحد من عدم المشاركة، وإن لم يوافق أحد على هذا الأمر، فلديه خيار الرحيل)».

وتحدث كارتيرون، عن محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأبيض والنعار لصفوف الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري، قائلاً:«محمد صبحي، حارس مرمى استثنائي، وسوف يساعدنا في المستقبل»، مضيفًا :«صبحي، هو من سينافس محمد الشناوي، في المستقبل، وأعتقد أنه سوف يكون حارس مرمى المنتخب المصري».