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تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر

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تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر تبطين 8 ترع بطول 23 كيلو وبتكلفة 53 مليون جنيه في الأقصر

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تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر أعمال تبطين الترع ومتابعة معدلات نسب تنفيذها داخل نطاق مدينة الأقصر .

وأوضح «لطفي»، أنه تم متابعة أعمال التجهيزات لتبطين الترع برفقة عبدالحميد الكيلانى مدير التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، ومسؤولي هندسة ري الأقصر، لافتا إلى أنه جاري التجهيز لتبطين (٨) ترع داخل نطاق المدينة بحوالي ٢٣.٦٠٠ كم بتكلفة مبدئية ٥٣ مليون جنيها .

واضاف ان الترع المستهدفة ترعة جنابية الكرنك الشرقية بطول ٤٤٠٠ م داخل حيز المدينة تبدأ من البياضية حتى المدامود بجوار كمين العماري، وترعة الكرنك الشرقية عند مدخل البحاروة بطول ٤٣٠٠ م حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود .

بجانب ترعة العالية المستجدة عند مدخل حي المطار بطول ٢١٠٠ م حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود حتى الفرقة ١٥، وترعة فرع واحد الأقصر بطول ٢ كم مغطى تبدأ من بنزينة حماده أدم إلى شريط السكة الحديد أو شركة كيمو .

بالإضافة إلى ترعة جنابية الكرنك الغربية بطول ٢ كم تبدأ من طريق المطار حتى كوبري يسى، ترعة نجع الشيخ المنتهية بطول ٢٨٠٠ م تبدأ من مرور الأقصر حتى طريق المطار نجع حسونة عند مدخل العوابد أو السمانين .

كما ان التبطين يشمل ترعة صغيرة مسقي بابور حرف (أ) بطول ١٥٠٠ م تبدأ من نجع حسونة حتى نجع الحوالات.، ترعة صغيرة مسقي بابور حرف (ب / د) بطول ٤٥٠٠ م تبدأ من نجع السمانين حتى بنزينة النيل.. يذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذي أطلقة فخامة الرئيس في شهر أبريل الماضي بجميع محافظات والذي يساهم في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفراً في مياة الري بحوالي (٥) مليارات متر مكعب سنوياً.

المصرى اليوم

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