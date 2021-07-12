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ياسمين عبدالعزيز تكشف عن «أحلى يوم في حياتها»: «السن مجرد رقم»

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ياسمين عبدالعزيز تكشف عن «أحلى يوم في حياتها»: «السن مجرد رقم» ياسمين عبدالعزيز تكشف عن «أحلى يوم في حياتها»: «السن مجرد رقم»

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أكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها تعيش حياة سعيدة، وحالة حب مع زوجها الفنان أحمد العوضي، ونشرت صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وعلقت عليها وكتبت: «السن مجرد رقم بالنسبة لي».

ونشرت «ياسمين» صورة أخرى من يوم حفل زفافها على العوضي وعلقت قائلة: «أحلى يوم في عمري».

آخر أعمال «ياسمين» كان بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير» الذي جمعها بزوجها أحمد العوضى للمرة الأولى بمشاركة دينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

المصرى اليوم

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