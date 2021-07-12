أنغام في مواجة عاشور والشرنوبي في عيد الأضحى

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تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل عيد الأضحى المقبل، في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات صيف جدة، السبت 24 يوليو الجاري، بمسرح جدة سويردوم، بمشاركة تامر عاشور والمطرب الشاب محمد الشرنوبي، ومن المقرر طرح التذاكر جماهيريًا بدءًا من 13 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تغني «أنغام» خلال الحفل «بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدًا، ياريتك فاهمني، بين البينين، أساميك الكتيرة، ولا دبلت مطمنة، فنجان النسيان، اتجاه واحد، بتوصفني بتكسفني، بعتلي نظرة، عرفها بيا، هتمناله الخير، اكتبلك تعهد، حته ناقصة، سيدي وصالك».