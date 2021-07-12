جردها من ملابسها وسدد لها 6 طعنات.. تفاصيل مقتل خادمة الهرم في شقة الزوجية

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ألقت مباحث الهرم القبض على عامل بتهمة قتل زوجته التي تعمل خادمة في شارع الهرم بسبب شكه في سلوكها، وتم تحرير محضر بالوقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشفت التحريات، بان المجني عليها نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها، وقام الزوج بتجريدها من ملابسها، بعد أن اتهمها أنها على علاقة غير شرعية مع أحد شباب المنطقة وسدد لها 6 طعنات وسقطت جثة هامة في الحال، وتم القبض عليه.

الشك في سلوك زوجته

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها زوجته منذ فترة، وقال: «بعد مشاجرة معها في يوم الحادث ذهبت إلى مطبخ الشقة وأحضرت سكينا وجردتها من ملابسها وكتمت أنفاسها وسددت في أماكن متفرقة من جسدها أودت بحياتها»، وقال: «الناس كانت تعايرني بسمعتها السيئة بعد أن أصبحت سيرتها على كل لسان».

قررت النيابة العامة عرض الجثة على الطب الشرعي للتأكيد من سبب الوفاة، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة، وسماع أقوال الشهود من أقارب وجيران المجني عليها.

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