حملات نظافة بمحيط لجان امتحانات الثانوية في الجيزة

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة النظافة وازالة أي اشغالات بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة مع المتابعة المستمرة للحالة العامة وازالة أي معوقات .

وفي ذلك الاطار قام مركز ومدينه أبوالنمرس برفع المخلفات من طريق ترسا امام مجمع المدارس وطريق بدوى الحداد وطريق هدى شعرواى وطريق مصر أسيوط الزراعى.

كما قام حي الهرم بمتابعه محيط لجان الثانويه العامه حيث تم رفع كفاءه النظافه ورفع كافه الاشغالات والتأكد من عدم وجود تجمعات امام اللجان بالمدارس ومتابعه انتظام سير العمليه الامتحانيه للتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على سلامه الطلاب.

كما قام مركزي العياط وأوسيم بمتابعة سير امتحانات الثانويه العامه لليوم الثاني ورفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس التي يجري بها الامتحانات .