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يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

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الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

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دعا حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي أعضاء اللجنة لاجتماع طاريء اليوم الإثنين؛ لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

ويرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأنه لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر اقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت.

المصرى اليوم

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