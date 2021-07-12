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كاتب عُماني: هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

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كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام كاتب عُماني: هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام
نوه بحرص السلطان هيثم على زيارتها قبل دول العالم مشيدًا بقيادتها الرشيدة

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أكد الطبيب والكاتب العُماني زكريا المحرمي أن زيارة جلالة السلطان هيثم للسعودية لأنها درع العرب وحصن الإسلام والمستقبل، مشيرًا إلى أن المستقبل لا يستقيم إلا بالتآزر مع وقيادتها الرشيدة.

جاء ذلك في تغريدة بحسابه الرسمي بتويتر قال فيها "بينما يتجه بعض القادة في أولى زياراتهم الرسمية إلى أمريكا وأوروبا للتودد للغرب توجه السلطان هيثم في زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة الشقيقة".

وأضاف: للتشديد على أن المملكة هي درع العروبة وحصن الإسلام وأن مستقبل العرب لا يستقيم إلا بالتآزر والتعاون من أجل بناء مستقبلهم المشترك الواعد.

يُذكر أن زيارة جلالة سلطان عُمان للمملكة منصة تويتر بالإشادة والتنويه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية القائمة على وحدة المصير، كما أشادوا بما تحقق من لقاءات ومباحثات ومشروعات مشتركة ستنعكس على أبناء البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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