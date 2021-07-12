محافظ القاهرة: شقق بديلة تعويضا للمتضررين من حريق شارع جسر البحر بالساحل

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أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليمات للاجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية وحى الساحل لتوفر دار ضيافة للمتضررين من حريق 3 منازل بشارع جسر البحر وشوارع متفرعة منه، وذلك للاستضافة المؤقتة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الرسمية للتعويضات بناء على قرارات اللجان المختصة.

وتابع الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف حسن، رئيس حى الساحل، تطورات الحادث والتواصل مع الأهالى لاستقبالهم في دار الضيافة المجهزة

ومن المقرر أن يتم هدم أحد المنازل المتضررة من الحريق، وتعويض سكان المنزل بوحدات سكنية، كما سيتم ترميم عقار أخر .

وشب حريق، الإثنين الماضى، بغية حمام بأحد المنازل بشارع جسر البحر بحي الساحل، وتسبب ذلك في اشتعال النيران أيضًا بغيتين أخرتين بشارعى على عبدالعاطى وشارع نجم أشقوش بنفس الحى، وأسفر الحريق عن وجود عدة إصابات معظمها اختناق من أثر الأدخنة الناتجة عن تصاعد النيران، وتم التعامل معها من قبل سيارات الإسعاف التي هرولت إلى محل الواقعة.

وقامت اجهزة محافظة القاهرة بسرعة التواصل مع قوات الحماية المدنية لمحاولة إطفاء الحرائق التي وقعت بالمنازل الثلاثة اد وساهم في الإطفاء 6 سيارات مطافىء.