عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق

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تصدرت أمانة جدة الإنذارات والمخالفات والإغلاق في قائمة أعمال الرقابة الصحية على عدد المحلات المخالفة بواقع 102909 محلات مخالفة،...
جدة: محمد بن غرسان
02 ذو الحجة 1442 هـ
دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ،...
الرياض : الوطن
02 ذو الحجة 1442 هـ
أكملت غرفة عمليات الحج المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه مكة المكرمة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد الانطلاقة...
الرياض : الوطن
02 ذو الحجة 1442 هـ
تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة، لمتابعة خطة عمل مراكز الخدمات...
مكة المكرمة :الوطن
02 ذو الحجة 1442 هـ
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كشف فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية عن إدراج تنفيذ ازدواج طريق «العيون - العقير»، التابع لمحافظة الأحساء، ضمن أولويات مشاريع...
الدمام : عدنان الغزال
01 ذو الحجة 1442 هـ