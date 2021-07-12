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حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

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حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق

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بالتنسيق بين المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة بكفر الشيخ والعميد محمد عبدالعزيز دومه، رئيس قسم مباحث التموين بكفر الشيخ تم شن حملة تموينيه مفاجئه على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق، واسفرت عن تحرير المحاضر بالمخالفات التالية:

١-محضر رقم ٢٤٤٨ ا.د.ط ضد ا.ج صاحب محل بيع دواجن وطيور حية وذلك لعدم قيامه بالإعلان عن الدواجن والطيور الحيه مخالفا بذلك القانون ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧ وقانون حماية المستهلك ١٨١ لسنه ٢٠١٨.

٢-محضر رقم ٢٤٤٩ ا.د.ط ضد صاحب محل بقالة وذلك لبيعه علبه سجاير كيلو باترا بسعر اعلى من السعر الرسمى مخالفا المرسوم بقانون ١٥٣ لسنه ٥٠

٣-محضر رقم ٢٤٥ ا.د.ط ضد صاحب سوبر ماركت وذلك لعدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية التي بحوزته والمعروضه للبيع داخل محله مخالفا بذلك القانون ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧ والقانون ١٨١ لسنه ٢٠١٨ حماية مستهلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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