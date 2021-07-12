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بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 ..

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بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 ..

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فشل الثنائي الإنجليزي ماركوس راشفورد وجادون سانشو في أداء المهمة التي كلفهما بها مدربهما جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بالرغم من تألق بيكفورد خلال الركلات الترجيح. ودفع ساوثجيت براشفورد وسانشو، ثنائي مانشستر يونايتد، قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني بدقيقتين من أجل تنفيذ ركلات الترجيح أمام إيطاليا في يورو 2020.

وأهدر الثنائي ركلتي ترجيح متتاليتين، كانتا من أهم أسباب خسارة الإنجليزي للمباراة. ولا يعتمد ساوثجيت على راشفورد أو سانشو بشكل أساسي في معظم مباريات البطولة، وعادة ما كان يشركهما كبديلين خلال المباريات. جدير بالذكر أن إيطاليا حققت اللقب على حساب إنجلترا، بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

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