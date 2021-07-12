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السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

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السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة» السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ54 متهمًا وبراءة 7 آخرين في «أحداث شرطة العدوة»

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عاقبت محكمة جنايات المنيا 54 متهما بالسجن المشدد، ما بين 3-15 سنة، وبراءة 7 آخرين في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، شمال المنيا، والسابق معاقبتهم غيابيا بإحكام بالسجن مدد تتراوح ما بين 3 – 15 عاما، وبراءة 7 متهمين آخرين في القضية .

وتضمن حكم هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، واندروس فهمي، معاقبة 25 متهما بالسجن 3 سنوات، و14 متهما بالسجن 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن 7 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن 10 سنوات، و6 متهمين بالسجن 15 عاما، وتأييد الحكم السابق على احد المتهمين.

كما تضمن الحكم براءة 7 متهمين مما نسب اليهم من اتهامات.

يذكر أن مركز شرطة العدوة شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض على المتهمين على دفعتين «الأولي» و«الملحق».

المصرى اليوم

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