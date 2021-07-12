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عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

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عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا»

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وجه المخرج عمرو سلامة رسالة شكر لكل من هنأه على زواجه أو شارك في حضور حفل زفافه من مهندسة الديكور السينمائي مروة البرماوي.

وكتب «سلامة» عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «‏محتاج أشكر وأبوس وأحضن وأظهر كل الإمتنان، لكل صديق أو حبيب أو حتى غريب، تحمل المشقة وحضر الفرح، أو أرسل رسالة تهنئة، أو بارك لنا على الجواز، أو حتى طيب خاطرنا بكلمة حلوة..نردهالكم في الأفراح».

كان المخرج عمرو سلامة قد أعلن عن زفافه من المهندسة مروة البرماوي خلال الأيام الماضية، حيث اقتصر الحفل على عدد صغير من الأقارب والاصدقاء ونشر «سلامة» عدد من صور حفل الزفاف وعلق قائلا: «أنا وماكي، في حفل عائلي مُقتصر على أسرتي العروسين».

المصرى اليوم

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