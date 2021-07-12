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تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة

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تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة

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تجديد رخصة السيارة في 2021، تتصدر محركات البحث على موقع جوجل خلال الفترة الأخيرة، «المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر رسوم تجديد رخصة الملاكي التي تختلف حسب السعة اللترية لسيارة، وما هي الخطوات المطلوبة ليتمكن من تجديد تراخيص السيارة في أسرع وقت ممكن.

1- سداد قيمة الرسوم والضريبة المقررة حسب السعة اللترية لكل سيارة.

2- سداد قيمة التأمين الإجباري الخاص بالسيارة.

3- استيفاء السيارة الشروط الخاصة بالأمن والمتانة.

1- البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

2- مستند ملكية شراء السيارة من الوكيل المعتمد.

3- الإفراج الجمركي الصادرمن الجهة المختصة اذا كانت السيارة واردة من الخارج.

1- أخذ بصمة الموتور والشاسية السيارة من خلال المهندس المختص داخل المرور.

2- مراجعة أورنيك فحص لسيارة، وطلب شراء شنطة إسعاف والمثلث والذي يقدر بـ 125 جنيها

3- اعتماد الطفاية الخاصة بالسيارة ويشترط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات.

4- التوجه إلى الشباك الموظف المختص بعد تجهيز المستندات ملف تجديد رخصة السيارة.

1- رسم الضريبة يقدر بمبلغ 750 جنيها عن كل سنة تجديد ويختلف حسب سعة اللترية لكل سيارة.

2- رسم بوليصة التأمين الإجباري ويقدر عن كل سنة 300 جنيه .

3- رسم الملصق الإلكتروني بـ 225 جنيها وأيضا رسم تطوير اللوحات المعدنية.

4- رسوم تطوير منظومة النقل الذكي التي تبدأ من 60 إلى 350 جنيها في السنة وذلك حسب السعة اللترية لكل سيارة.

5- ملف تجديد رخصة السيارة يتم الحصول عليه من المرور.

أقرأ أيضا: تعرف على رسوم تجديد واستخراج رخصة السيارة والأوراق المطلوبة

وأقرأ: عقوبة التأخير عن تجديد رخصة السيارة في قانون المرور الجديد.

المصرى اليوم

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