أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية

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وجه الفنان هاني شاكر رسالة شكر إلى جمهوره وزملاءه بعد تجاوز أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وقال هاني خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر: «‏شكراً لكل أصدقائي وزملائي شكراً جمهوري الحبيب على سؤالكم عني والدعاء ليا وكمية الحب اللي وصلتني..ربنا ما يحرمني منكم».

وكان الفنان هاني شاكر قد تعرض لأزمة صحية الخميس الماضي وتم نقله على إثرها للمستشفى إذ خضع للفحوصات والملاحظة الطبية بعد تعرضه للإجهاد خلال إجراءه لبروفات حفله الذي كان مقررا إحياءه له مساء الخميس بدار الأوبرا وتم إلغاءه وإرجاء موعده لحين تحديد موعد جديد.