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هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

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هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

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محمد شريف مهاجم منتخب الأول وفريق الأهلي، تخطى أشرف بن شرقي في سباق هدافي الدوري المصري بعد تسجيله هدفين في شباك مصر المقاصة خلال اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على أرض ملعب استاد السويس، وانتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدفا.

وظل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، متربعا على عرش هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفا، بينما حل وصيفا محمد شريف، برصيد 14 هدفا، وجاء أشرف بن شرقي لاعب في المركز الثالث برصيد 12 هدفا.

وجاء أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 11 هدفا، وجاء مصطفى فتحي لاعب سموحة في المركز الخامس برصيد 10 أهداف.

اللاعب عدد الأهداف
أحمد ياسر ريان 15
محمد شريف 14
أشرف بن شرقي 12
أحمد سمير 11
مصطفى فتحي 10

المصرى اليوم

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