عبدالجليل: الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص.. والمتخاذل سيرحل عن المقاصة

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قال محمد عبدالجليل، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إنه يفضل اللعب الهجومي أيًا كان المنافس الذي يواجهه، موضحًا أنه لم يكن يتوقع الهبوط البدني الذي تعرض له لاعبي الفريق الفيومي خلال المباراة أمام الأهلي.

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي يعرف جيدًا استغلال أنصاف الفرص، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي، لا سيما وأنها كلفت فريقه أكثر من هدف.

واستكمل بأن الظروف التي يمر بها مصر المقاصة، دفعته للعمل مع اللاعبين نفسيًا وفنيًا وبدنيًا، موضحًا أن من سيتدرب معه جيدًا من اللاعبين ويضغط على نفسه سيستمر، بينما من سيتخاذل سيرحل نهاية الموسم الجاري.

واختتم: «تصريحاتي خسرت مصر المقاصة؟.. طيب والفرق اللي بتخسر من الأهلي دي تصريحاتها برضو اللي خسرتها؟.. من الطبيعي أن يفوز الأهلي لكن ليس بهذه السهولة».