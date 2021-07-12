خالد جلال عقب افتتاح عرض «ليلتكم سعيدة»: المسرح القومي له سحر خاص

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لاقتراحات اماكن الخروج

أعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بخروج العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» إلى النور، ووجه الشكر والتحية لكل فريق العمل، وللمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وللفنان إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح القومي، وقال إن الوقوف على خشبة المسرح القومى له سحر خاص يشعرك بالسعادة والفخر وعراقة الفن المسرحى في مصر .

جاء ذلك عقب افتتاح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» عن قصة «مطربة الكورس» لأنطون تشيكوف، كتابة وإخراج خالد جلال، أمس الأحد، على المسرح القومي بالعتبة، ويستمر عرض المسرحية في الثامنة مساء حتى يوم ١٨ يوليو الجاري .

بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين منهم الفنان أحمد صيام، الدكتورة رانيا فتح الله، الفنان محسن منصور، وعدد من الكتاب والنقاد ورجال الصحافة والإعلام، البطولة للفنانين «محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام»، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي .