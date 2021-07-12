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«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

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«هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري «هرب من مصحة إدمان».. التحريات تكشف مفاجآت في غرق شقيق رامي صبري

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لقي شقيق المطرب رامي صبري مصرعه غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، مساء أمس الأحد.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى كان يعاني من إدمان المود المخدرة، ووالده قام أمس الأول بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج.

وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي.

كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بغرف شقيق المطرب رامي صبري في مياه ترعة المريوطية.

انتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفى من مياه ترعة المريوطية.

تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي ناظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

وشقيق رامي صبري مطرب، وقدم عددا من الأغنيات.

المصرى اليوم

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