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نظم منتدى القاهرة للتغير المناخي في السادس من يوليو 2021 حلقته النقاشية السادسة والسبعين، والتي ناقش فيها خبراء من ألمانيا ومصر إمكانات الاستثمار في الهيدروجين الأخضر في المستقبل.

افتتحت شتيفاني زورينسن نائب رئيس قسم التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية في مصر، الحلقة النقاشية وأكدت أن الاستهلاك العالمي للطاقة من المقرر أن ينمو بنسبة 50 % بحلول عام 2050، في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة ستزيد بنسبة تصل إلى 70 %، وهذا يعني أن الهيدروجين الأخضر ضروري لانتقال ناجح للطاقة ولتحقيق أهداف المناخ الدولية.

وقالت الدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية للطاقة وتحسين البيئة الصناعية، إن الطاقة المستمدة من الهيدروجين الأخضر تعتبر ثورة في مجال الطاقة المتجددة، وشددت على أهمية الهيدروجين الأخضر عالمياً وبالنسبة لمصر باعتباره الخيار الأفضل للبيئة والحل الجذاب لتقليل الانبعاثات وبينما لا يزال إنتاج الهيدرجين الأخضر جديدًا في السياق المصري، فإنه يتمتع بإمكانات كبيرة عند إضافته إلى مزيج الطاقة المصري.

والتزمت الحكومة الألمانية بتحقيق عملية تحول الطاقة المعروفة في ألمانيا ب Energiewende، حيث الانتقال من الوقود النووي والوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة منذ التسعينيات في القرن الماضي، وقالت المدير الإدارى لمعهد رينير ليموين الدكتورة كاثرين غولدامر :«نقترب الآن من الحصول على 50٪ من الطلب على الطاقة في ألمانيا من مصادر الطاقة المتجددة، لكن بالنسبة للصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها، يعتبر الهيدروجين الأخضر حلاً جذابًا».

وأكد رئيس اللجنة المشتركة لكفاءة الطاقة (JCEE) في الهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)مارتن نيوسيل أن: «الهيدروجين الأخضر ليس مصدرًا للطاقة، ولكن الهيدروجين الأخضر هو في الواقع عنصر يحتوي على للطاقة، لأنه يحول مصدرًا أخر للطاقة ليتم نقلها ويتم إنتاجه فقط وبنسبة 100٪ من الطاقة المتجددة، لذلك لا توجد انبعاثات، ما لم يكن ذلك من خلال النقل البحري، غير أن نقله عن طريق خطوط الأنابيب ستقلل من هذه التكلفة على هذا النحو يوفر فرصًا تجارية جديدة».

وأكدت الدكتورة نهلة إسماعيل، رئيس مجموعة الطاقة المتجددة في مركز التميز بالمركز القومي للبحوث (NRC) تطلع مصر إلى الإستفادة المزدوجة من الهيدرجين الأخضر، حيث توفر ظروفها المناخية إمكانات غير مستغلة حتى الآن لإنتاج الطاقة المتجددة وموقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا والأسواق الآسيوية، تجعلها لاعباً حيوياً في تجارة الطاقة العالمية، وتوفر ظروفاً مواتية للاستثمار الأوروبي على نطاق واسع في الهيدروجين الأخضر في مصر، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا.

واتفق أعضاء اللجنة على أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ منشآت بحثية وإجراء دراسات جدوى للإعلان قريبًا عن إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، والتي تقدم قياسات تنظيمية لحقوق الانبعاثات وشهادات التخفيض بالإضافة إلى الوصول إلى مراحل تحول الطاقة الطموحة الخاصة بهم في عام 2035.