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"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة"

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"السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة" "السودان" تحذر من الإجراءات الإثيوبية وتهدد بتنفيذ خياراتها بشأن "سد النهضة"
استنكرت عدم تزويدها بمعلومات تفصيلية يومية عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة

أكد فريق التفاوض السوداني لـ"سد النهضة"، الأحد، أن الخرطوم ستنفذ خياراتها بشأن "سد النهضة" بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي، وفقا لسبوتنيك .

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، عمر الفاروق كامل، في حوار مع قناة "سودانية 24"، إن لدى بلاده خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة، في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدمًا في الإجراءات الأحادية.

وأعرب "كامل" عن استنكاره لعدم تزويد السودان بمعلومات تفصيلية وبيانات يومية من الجانب الإثيوبي عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة، حيث إن هذه المعلومات ضرورية لسلامة السدود السودانية، محذرًا من فقدان ما وصفها "العلاقات المتميزة" مع السودان إذا استمرت إثيوبيا في اتخاذ الإجراءات الأحادية.

وتابع قائلاً إن "سد الروصيرص سعته 7 مليارات متر مكعب، وسد النهضة 74 مليارًا، وإذا لم تكن لدينا معلومات يومية عن حجم التدفقات فلن نستطيع تشغيل سد الروصيرص، لأن مناسيب المياه إذا ارتفعت ستحدث مشكلة وإذا انخفضت ستحدث مشكلة، ولن نستطيع تشغيل توربينات إنتاج الكهرباء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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