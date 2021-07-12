يورو 2020.. عقدة الإنجليز مع ركلات الجزاء ترسل اللقب إلى روما

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توج المنتخب الإيطالي بـ لقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد ان تغلب في المباراة النهائية على منتخب إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية (3-2) بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وأفتتح المنتخب الإنجليزي التهديف في المباراة بعد دقيقتين من بداية المباراة بواسطة لوك شاو، لتستمر المباراة بهذه النتيجة حتى نهاية الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، نجح الأزوري في تعديل النتيجة في الدقيقة 67 بواسطة قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1، وهو ما كان عليه الحالي في الوقت الإضافي، ليحتكم المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية، والتي شهدت اهدار المنتخب الإيطالي لـ ركلتين عن طريق بيلوتي وجورجينهو (تصدى لهما الحارس بيكفورد) وأهدر المنتخب الإنجليزي ثلاث ركلات (راشفورد، سانشو وساكا. الحارس دوناروما تصدى لركلتين)، ليتوج منتخب الأزوري باللقب على ملعب ويمبلي، معقل الإنجليز.

نجم المباراة:

حصل المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي على جائزة نجم المباراة بعد ادائه الدفاعي الكبير، بجانب نجاحه في تسجيل هدف منتخب بلاده في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف لوك شاو، بعد دقيقة واحدة و 57 ثانية من بداية المباراة، هو أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في نهائي كأس الأمم الأوروبية، متجاوزًا هدف الإسباني تشوس بيريدا في الدقيقة السادسة في نسخة 1964.

- أصبح ليوناردو بونوتشي (34 عامًا و 71 يومًا) أكبر هداف في التاريخ في نهائي كأس الأمم الأوروبية محطمًا الرقم السابق بأسم الألماني برند هولزينبين (30 عامًا و 103 يومًا - في نهائي 1976).

- هذا أول نهائي كأس الأمم الأوروبية يسجل فيه الطرفين منذ نسخة 2000 (فرنسا 2-1 إيطاليا).

- من أصل 15 مباراة أقيمت في أدوار خروج المغلوب بـ كأس الأمم الأوروبية 2020، 8 مباريات احتاجت إلى وقت إضافي. هذا يعادل الرقم القياسي في كأس الأمم الأوروبية / كأس العالم: 8 مناسبات في كأس العالم 1990 و2014.

- للمرة الثانية في تاريخ اليورو، ركلات الجزاء تحسم هوية البطل (بعد نسخة 1976).

- منتخب إيطاليا هو أول منتخب في تاريخ اليورو يفوز بركلات الجزاء الترجيحية في مباراتين متتاليتين خلال نفس النسخة من المسابقة.

- فاز منتخب إنجلترا بنسبة 22٪ فقط (2/9) من ركلات الجزاء الترجيحية في البطولات الكبرى (كأس العالم / يورو)، وهي أقل نسبة من أي دولة أوروبية خاضت ركلات الجزاء الترجيحية في ثلاث مباريات أو أكثر.

- فاز منتخب إيطاليا بلقبه السادس في البطولات الكبرى (4 كأس العالم، 2 يورو)؛ من بين الدول الأوروبية، فقط منتخب ألمانيا هو من فاز بألقاب كبرى أكثر من الأزوري (7).

- فوز منتخب إيطاليا انهى أطول فترة فوز بالبطولة بين فوزهم في عام 1968 ثم الفوز في 2021 (53 عامًا). الفترة الأطول المسجلة في تاريخ البطولة قبل اليوم كانت للمنتخب الإسباني (44 عامًا بين الفوز الأول في 1964 والفوز الثاني في 2008).