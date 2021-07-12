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"إيطاليا" تحقق لقب يورو 2020 للمرة الثانية على حساب "الإنجليز"

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بعد الوصول لركلات الترجيح

نجح الإيطالي في كتابة التاريخ من جديد لمنتخب بلاده بعدما استطاع تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب اليورو.

وحقق الطليان لقب يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخهم منذ انطلاق المسابقة عام 1960 على حساب منتخب إنجلترا.

وانتهت المباراة النهائية بفوز منتخب إيطاليا على حساب إنجلترا بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

سجَّل لمنتخب إنجلترا اللاعب لوك شو في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ونجح اللاعب بونوتشي في تسجيل هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة الـ67 من عمر المباراة قبل أن يلجآ لركلات الترجيح، وتحقق إيطاليا اللقب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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