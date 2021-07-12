"الأمانة": الشارع الذي تتسرب إليه المياه بـ"قيم الطائف" يتبع جهات أخرى

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الأهالي اشتكوا لـ"سبق" تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة

أوضحت أمانة الطائف أن الشارع المجاور لمقبرة القيم الذي يتسرب إليه يتبع لجهات أخرى ولا يتبع للأمانة وذلك تعقيباً لما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة".

وكان قد جدّد الكثير من مرتادي الشارع المجاور لمقبرة القيم بمحافظة الطائف مطالبهم لإصلاح تهالك الطريق ومعالجة تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، التي تسببت في تهالك للطريق وتجمع للمياه الراكدة.

وكانت قد تلقت "سبق" عديد من الشكاوى من بعض مرتادي الطريق والساكنين المجاورين للمقبرة، يبدون فيه استياءهم من تهالك الطريق بشكل كبير، يجدون فيها صعوبة بالغة للعبور بسبب وجود مياه مجهولة على الطريق تدخل المقبرة وتكون راكدة على الطريق المجاور للمقبرة.