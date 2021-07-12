أمير حائل يرعى توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي

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بهدف تمكين الجهات الخيرية للإسهام في التنمية الصحية بجودة وكفاءة عالية

رعى أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، والذي تكفلت بإنشائها جمعية مرضى الكلى بحائل من خلال تقديم منحة مالية مقدمة من مؤسسة سليمان العليان الخيرية.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس تجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي ورئيس مجلس إدارة جمعية مرضى الكلى محمد الصقري، وستسهم محطة تنقية المياه في إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى المنومين بأقسام العناية المركزة وأقسام التنويم الأخرى بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل دون تكبدهم عناء النقل لإجراء الغسيل الكلوي بالمستشفيات الأخرى.

كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين القطاعات والمؤسسات الخيرية للإسهام في التنمية الصحية للمجتمع بجودة وكفاءة عالية.

يذكر أن جمعية مرضى الكلى بحائل تقوم في تقديم العديد من البرامج والخدمات الصحية والاجتماعية والتوعية الصحية لمرضى الكلى بالمنطقة.