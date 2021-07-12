"المطيري" يناشد البحث عن أخيه المفقود منذ ١٨ يومًا: "فقدناه في طريقه للصلاة على والدتنا"

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قال: يعمل في جدة.. وآخر اتصال به شرق القويعية.. وآخر كلماته: "أنا متجه للمجمعة"

ناشد المواطن حجاب بن عايض المطيري الجهات المختصة والجمعيات التطوعية والمواطنين البحث عن أخيه المفقود منذ ١٨ يومًا ضيف الله عايض المطيري، الذي يبلغ 32 عامًا.

وقال المواطن حجاب المطيري لـ"سبق": "نحن من أهالي المجمعة، وكان أخي مكلفًا بالعمل في مدينة جدة، وفي يوم الثلاثاء ٢٣ / ٦ / ٢٠٢١ تم إبلاغه بوفاة والدته في مدينة الرياض؛ فقام بالاستئذان من عمله للذهاب للرياض للصلاة على والدته، وقام بإيصاله لمقر سيارات الأجرة أحد الزملاء هناك، وودعه بعدما أخذ معه حقيبة زرقاء، وكان ذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا من يوم الثلاثاء الذي بُلّغ فيه بوفاة والدته".

وأضاف "المطيري": "في صباح يوم الأربعاء ٢٤ / ٦ / ٢٠٢١م (يوم الصلاة على الوالدة) اتصلت على أخي في حدود الساعة الـ ٦ صباحًا؛ لأستفسر عن موعد وصوله للرياض، فقال لي: أنا الآن متجه لمحافظة المجمعة لاستقبال المعزين هناك، ولن أحضر الصلاة على الوالدة في الرياض".

وتابع "المطيري": "بعد الصلاة على الوالدة يوم الأربعاء ذهبت لمحافظة المجمعة لاستقبال المعزين هناك؛ كوننا نسكن بالمحافظة، إلا أن أخي لم يحضر؛ فقمنا بالاتصال عليه فوجدنا جواله مغلقًا، ولما جاء يوم الغد كثفنا السؤال عنه لدى الأقارب والأصدقاء فلم نجد له أثرًا".

وأردف: "قمت بتسجيل بلاغ بشرطة محافظة المجمعة بتاريخ 1442/ 11/ 16 الساعة الـ11:25 صباحًا، ومنذ البلاغ عملية البحث عن المفقود بمساعدة الفرق الأمنية والتطوعية في منطقة الرياض لا تزال مستمرة".

وأكمل: "تبيَّن لجهات الاختصاص أن آخر إحداثيات لموقع أخي عند تغيبه واتصالي به صباح ذلك اليوم كان شرق القويعية بـ 13 كيلومترًا بالقرب من الفويلق".

وأشار "المطيري" إلى أن المفقود كان يرتدي ثوبًا أبيض، وشماغًا أحمر، وتوجد معه حقيبة سفر لونها أزرق، ولم يسبق له أن تغيب، ولا توجد لديه خلافات مع الآخرين. مؤكدًا أنه لا يعاني أي أمراض جسدية أو نفسية أو عقلية.

وناشد "المطيري" جميع الجهات ذات العلاقة، والجمعيات التطوعية، والمواطنين والمقيمين، مساعدتهم في عملية البحث عن المفقود؛ لعل الله ييسّر لهم العثور عليه في هذه الأيام الفضيلة، قائلاً: "نناشد الجميع التخفيف من معاناتنا؛ ففي يوم واحد فقدنا والدتنا بوفاتها، وفقدنا أخانا بانقطاع أثره".

وختم حديثه مهيبًا بالجميع في حال توافُر أية معلومات عن مكان وجوده للتواصل مع الأسرة على جوال: (0543663714)، وجوال (0555869995)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.