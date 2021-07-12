أخبار عاجلة

«برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى» -
بعد السخريه منه.. خالد الغندور لعبد الحفيظ: «ردي عليك بأخلاقي وتربيتي» -
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو) -
مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل ()

Print
عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو) عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أحد الخبراء الجيولوجيين أخبره بخطورة سد النهضة على ، ليس فيما يتعلق بحجز المياه ولكن في حال انهياره.

وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»: «أحد الخبراء قال لي إنه في حال انهار سد النهضة المياه هتعدي كوبري قصر النيل».

ولفت إلى أن هناك مشكلات هندسية وفنية في سد النهضة، مؤكدًا أن خطر سد النهضة لم يعد متعلقا بحجز المياه فحسب، مضيفا أنه تم بناؤه على منطقة زلازل وفوالق، لذلك في حال انهياره سيكون الأمر بمثابة مصيبة على مصر والسودان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)