★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن أحد الخبراء الجيولوجيين أخبره بخطورة سد النهضة على مصر، ليس فيما يتعلق بحجز المياه ولكن في حال انهياره.

وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»: «أحد الخبراء قال لي إنه في حال انهار سد النهضة المياه هتعدي كوبري قصر النيل».

ولفت إلى أن هناك مشكلات هندسية وفنية في سد النهضة، مؤكدًا أن خطر سد النهضة لم يعد متعلقا بحجز المياه فحسب، مضيفا أنه تم بناؤه على منطقة زلازل وفوالق، لذلك في حال انهياره سيكون الأمر بمثابة مصيبة على مصر والسودان.