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الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020

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الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020 الذهب يغادر لندن.. إيطاليا تتوج بـ«يورو»2020

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توج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على منافسه إنجلترا بركللات الترجيح في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1على ملعب ويمبلي.

تمكن الإنجليز من افتتاح النتيجة مبكراً والتسجيل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق اللاعب لوك شو، فيما عاد الآزوري بأقدام قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة تألق كبير من جوردان بيكفورد حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة خاصة من ركلات حرة مباشرة بالإضافة إلى ركلات الترجيح حيث أنقذ ضربتين ولكن نجوم روما حسمو الأمور في النهاية.

وكان الإيطالي قد تأهل للمباراة النهائية عقب التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في لقاء مارثوني فيما وصلت إنجلترا إلى هذا الدور بعد الفوز على الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

المصرى اليوم

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