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أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، السلطان هيثم بن طارق على المشاريع الكبرى.

جاء ذلك خلال جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

كما أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، السلطان هيثم بن طارق خلال الجولة بالمعرض بحضور مسؤولين من السعودية وسلطنة عمان، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

من جانبه، أشاد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بزيارة سلطان عمان إلى المملكة، مؤكدا أن هذه الزيارة تدشن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتأخذ مجالات التعاون بينهما لآفاق أرحب وأشمل.

بدوره، ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عالياً الزيارة المهمة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية.