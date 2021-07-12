أخبار عاجلة

«برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى» -
بعد السخريه منه.. خالد الغندور لعبد الحفيظ: «ردي عليك بأخلاقي وتربيتي» -
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو) -
مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبرزها نيوم.. تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

Print
أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى أبرزها نيوم.. تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، السلطان هيثم بن طارق على المشاريع الكبرى.

جاء ذلك خلال جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

كما أطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، السلطان هيثم بن طارق خلال الجولة بالمعرض بحضور مسؤولين من وسلطنة عمان، على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

من جانبه، أشاد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بزيارة سلطان عمان إلى المملكة، مؤكدا أن هذه الزيارة تدشن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتأخذ مجالات التعاون بينهما لآفاق أرحب وأشمل.

بدوره، ثمَّن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي عالياً الزيارة المهمة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)

بعد إعلان السعودية.. تعرف على شروط العمرة (تفاصيل)