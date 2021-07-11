أخبار عاجلة

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو) -
مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه»

Print
«قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه» «قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه»

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة «قلة الإحساس»، وهي الأغنية الرابعة من البومه «ولسه»، من إنتاج «نجوم ريكوردز»، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبدالمنعم، و«مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان «ولسه»، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج «نجوم ريكوردز»، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان
في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» هم: «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي».

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم «أنا لوحدي»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع

«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد»

«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد»

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور)

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور)