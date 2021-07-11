«قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه»

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طرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة «قلة الإحساس»، وهي الأغنية الرابعة من البومه «ولسه»، من إنتاج «نجوم ريكوردز»، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبدالمنعم، و«مبتكبريش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية «ولسه» من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان «ولسه»، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج «نجوم ريكوردز»، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان

في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» هم: «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي».

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم «أنا لوحدي»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.