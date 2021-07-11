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شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً

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صُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة للراغبين في أخذ جرعات التطعيم

شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ

افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، مساء اليوم، مركز لقاحات العكيشية بمقر المركز الحضاري لأمانة العاصمة المقدسة بطاقة استيعابية تصل إلى 15.000 مستفيد يومياً، وهو الأكبر من نوعه على مستوى مكة.

وقد صُمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة للراغبين من المواطنين والمقيمين في أخذ جرعات التطعيم.

ويديره نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة ويأتي امتداداً للعمل التشاركي الموحد بالتعاون مع وزارة الصحة للتوسع في مقار المراكز التي تقدم لقاح كورونا المستجد في ‫مكة المكرمة.

شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ

شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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