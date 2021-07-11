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محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى

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محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، أن أسواق المحافظة تشهد وفرة في السلع الأساسية والغذائية قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة لمناقشة الاستعدادات لعيد الأضحى، الأحد، أن كل المخابز ومحطات الوقود ستعمل بكامل طاقتها طوال أيام عيد الأضحى، مؤكدا وجود رقابة تموينية طوال تلك الفترة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي بلاغات طارئة بالإضافة إلي تواجد أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفيات علي مدار ٢٤ ساعة وكذلك مرفق الإسعاف

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية بالعمل على الحد من تواجد الدراجات البخارية والأحصنة خاصة في المتنزهات وعلى الشاطئ وأماكن تجمع المواطنين، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين خاصة الأطفال.وكذلك تكثيف أعمال النظافة.

وشدد محافظ بورسعيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد الكبرى التي ستشهد صلاة عيد الأضحى.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودها خلال الفترة المقبلة، ومشددًا على ضرورة تكثيف ومواصلة الجهود خلال عيد الأضحى.

المصرى اليوم

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