تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل

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أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة 18 متهما، بينهم 15 محبوسا احتياطيا، و3 مفرج عنهم، في أحداث شغب شرطة مطاي، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، لدور شهر سبتمبر المقبل للمرافعة.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، واندروس فهمي، قد حددت جلسة اليوم لاستأنف جلسات المحاكمة، وقررت التأجيل لسماع المرافعات والدفاع عن المتهمين.

يذكر أن مركز شرطة مطاي، قد شهد أعمال تخريب وتدمير وحرق ونهب وتمكين السجناء من الهرب، عقب فض اعتصام رابعة عام 2013، وتم القبض وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، التي عاقبتهم بالسجن بمدد تراوحت ما بين 3 – المؤبد. وقد تم القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم.