أخبار عاجلة

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال

Print
مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق عدد من الطلاب بجامعة الدولية، مشروع تخرج يهدف إعادة إحياء فن العرائس من جديد كوسيلة لرفع وعي الطلاب بطريقة سهلة، حيث جسدت 8 طالبات بالجامعة، شخصيتين خياليتين «كيكو وريكو»، قاموا بتصميمهما في محاولة لرفع الوعي عن أهمية استخدام هذا الفن، كوسيلة تعليمية وترفيهية للأطفال في مصر، عبر هذا المشروع، الذي اتخذونه كبوابة لإعادة تقديم فن العرائس من جديد كوسيلة للتعليم والترفيه في مصر.

وأطلق الطالبات الثمانية بقيادة محمد فوزي مؤسس ومخرج المشروع الذي حمل اسم «كيان ماريونت»، حملة، اختاروا لها هذين الشخصيتين الخياليتين كواجهة للحملة للوصول إلى الأطفال، وصمموا لهم مواصفات شخصية معينة لجذب انتباه الأطفال، مجسدين هاتين الشخصيتين كأنهم في رحلة في عالم تم نسيانهم به، ويحاولون خلال الرحلة البحث عن منزلهم المفقود، وإيجاده، وسيأخذون في رحلتهم الأطفال في عدد من الحلقات كل منها تحمل رسالة وهدف أخلاقي يتم إيصاله للأطفال بشكل غير مباشر في كل حلقة، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود من هذا المشروع، وهو تقديم الترفيه والتعليم للأطفال في النهاية.

وقال محمد فوزي، مؤسس ومخرج المشروع، إن الحملة تهدف الوصول للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، لإظهار الطريقة المطورة الجديدة للتعليم والترفيه لرفع مستوى الوعي عن الفن الذي لم يشهده أطفال هذا الجيل، ومدى قدرة هذا الفن على مناقشة موضوعات حساسة لدى الأطفال بطريقة سهلة مبسطة، لا تستطيع أنواع الفن الأخرى مناقشتها، وبهذه الحملة يكون فن العرائس قد استطاع العودة مرة أخرى بشكل مطور، لافتا إلى أن هذه الحملة قد تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، والفيسبوك، واليوتيوب، والتيك توك، موضحا أنهم يسعون إلى إحياء هذا الفن، الذي قد تم إهماله في مصر لفترة طويلة.

و نشأ مسرح القاهرة للعرائس في مصر حين قدمت فرقة العرائس الرومانية (تساندريكا) عام 1958، عرض الأصابع الخمسة، وعندما حازت على إعجاب الجمهور، اتجهت وزارة الإرشاد حينها في عهد الوزير فتحي رضوان، بطلب خبيرتين من الفرقة الرومانية،، ونشر إعلام بالصحف عن تكوين فرقة العرائس، ونجح 24 طالبا، تم تدريبهم على تحريك العرائس، ثم تم تصفيتهم إلى 9 فقط، وهؤلاء التسعة هم من قام على أيديهم مسرح العرائس، وعرضت أول مسرحية عرائسية في مصر بعنوان «الشاطر حسن» تأليف صلاح جاهين، وعرائس الدكتور ناجي شاكر، ثم قدمت الفرقة عام 1960 مسرحية الليلة الكبيرة، تأليف صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، والتي مازالت تمثل عملا ضخما يحظى بإعجاب الجمهور حتى الأن.

و فن العرائس فن قائم منذ الفراعنة الذين تميزوا بصنع عرائس لها مفاصل يمكن تحريكها، وقد قدمت أسطورة ايزيس وأوزوريس على شكل عرائس، وكانت لها أهمية كبرى لدى العامة لما بها من صراع بين الخير والشر والحب والوفاء، ومن أقدم عروض العرائس أيضا ذلك العرض الذي كان يقدم سنويا في احتفال كبير بفيضان النيل، حيث يقدمون له عروسة غير أدمية كقربان للنيل كي يفيض عليهم بمائه، ويمتد فن العرائس.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب