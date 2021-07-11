محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي

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يرى محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي السابق، أن محمد عبدالجليل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تأثر بتصريحاته، قبل مباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«محمد عبدالجليل، تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي، حيث لعب بطريقة هجومية»، مضيفًا :«عبدالجليل، لعب بطريقة مفتوحة، لكي يثبت للجميع أنه لن يفوت المباراة».

وأضاف :«مينفعش تلاعب الأهلي بتلك الطريقة المفتوحة، هناك فارق كبير في إمكانيات اللاعبين، لذلك كان يجب أن يلعب المقاصة على التأمين الدفاعي».