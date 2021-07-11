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نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

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نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

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كشف مصدر من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، الأحد، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة وتم نقله إلى المنزل، مؤكدا أنه ما زال يعاني من بعض الإرهاق الجسدي بسبب مشاكل النقابة وعدد البروفات استعدادا لحفله الأخير بدار الأوبرا المصرية.

وقال عضو النقابة لـ«المصري اليوم»: «حالة النقيب هاني شاكر مستقرة حاليا، والحمد لله عاد لمنزله، ولكنه يعاني من بعض الإرهاق الجسدي والفكري بسبب عدد من المشاكل التي يواجهها خلال الفترة الماضية مع عدد من مغني المهرجانات الشعبية وأيضا بسبب بروفات حفلته بدار الأوبرا المصرية».

وأضاف: «شاكر كان يضغط على نفسه جدا خلال الفترة الماضية بسبب بروفات حفل الأوبرا، ومحاولاته لحل أزمة مغني المهرجانات».

واختتم: «الأطباء طمنونا على صحته وقالوا إنه سيعود لممارسة أعماله بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة ولكن بعد فترة قصيرة من الراحة».

كان هاني شاكر قد أجرى عددا من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي قام بها لحفله بالأوبرا.

وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويا وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمني تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطي معنى لحياته.

وأجلت دار الأوبرا المصرية حفل الفنان هانى شاكر الذي كان من المقرر إقامته الخميس الماضي على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.

المصرى اليوم

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