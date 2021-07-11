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رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر

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رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر رئيس «إسنا» يتابع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية النجوع جنوب الأقصر

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شدّد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا برفقة الأمير أحمد مصطفى، رئيس مجلس قروي النجوع وعبدالباسط محمد مدني، نائب مدير إدارة شركة مياه الشرب، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبدأت الجولة بتفقد اعمال احلال وتجديد مياه الشرب بقرية باويل التابعة لمجلس قروى النجوع والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC، 6بوصة بطول 2.9 كيلو، و4 وصلة بطول ٥كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تفقد أعمال إنشاء سور مدرسة اسنا الثانوية الزراعية بالنواصر والجاري العمل.

كما أنه جاري العمل بصيانة مدرسة السلام الابتدائية بالنجوع، والتي تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي والأثاثات ورفع كفاءة المدرسة بالكامل بإشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وفي السياق ذاته تابعت صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة اسنا الاعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى اصفون والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، بعد ان تم إزالة مبنى وحدة الشؤون القديم ومبنى الكهرباء.

كما تفقد اعمال إنشاء مركز شباب المعلا والجاري العمل به والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية.

المصرى اليوم

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