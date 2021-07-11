خالد النبوي لجمهوره: «ماتثقش غير في مجهودك» (صور)

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شارك الفنان خالد النبوي متابعيه صورتين من داخل صالة الجيم أثناء ممارسته تمارين شاقة بسبب استعداده لأعمال فنية جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، موجهاً نصيحة لجمهوره قائلاً :«ماتثقش غير في مجهودك»، وسرعات مالاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعيه، وإنهالت عليه التعليقات».

وانتهى خالد النبوي مؤخرًا من تصوير فيلمه الأخير «أهل الكهف» وتدور أحداثه حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في 3 من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.