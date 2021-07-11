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هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية (صور)

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وقع هبوط أرضي مفاجئ بطريق «المعمورة– أبوقير» بحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية، مساء الأحد، ما تسبب في ارتباك حركة المرور، وذلك دون حدوث أي خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي أمام سنترال المعمورة البلد بطريق أبوقير، وانتقل مسؤولو الحي وقسم شرطة المنتزه ثان وشركات المرافق إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة حدوث هبوط أرضي بعمق 4 أمتار بالطريق المشار إليه، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور للمتجه إلى أبوقير، دون حدوث خسائر.

ووضع حي المنتزه ثان حواجز حديدية بمحيط الهبوط، حفاظا على سلامة المارة والسيارات، لحين انتهاء أعمال الإصلاح ومعرفة وجود كسر بمواسير المياه أو الصرف من عدمه.

هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية| صور
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية| صور
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية| صور
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية| صور
هبوط أرضي بطريق المعمورة في الإسكندرية| صور

المصرى اليوم

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