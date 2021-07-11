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ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر

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ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر ضبط 91 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر

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ضبطت مديرية بالأقصر 91 كيلو لحوم بلدية بقرية مشفأة من العظام مذبوحة خارج المجزر الحكومي، حيث تبين بالكشف الطبي البيطري على اللحوم المضبوطة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبحسب بيان، الأحد، جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس على الرازق صافي، وكيل المديرية، ومفتشي الرقابة بالمديرية وبالاشتراك مع الطب البيطري بالأقصر.

وتحرر المحضر رقم 751 جنح أمن دولة طوارئ مركز الأقصر لسنة 2021م ضدد المدعو «م.ف.ح.م»، وجاري عرض المحضر على النيابة العامة المختصة.

المصرى اليوم

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