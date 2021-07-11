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منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة

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منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة منال سلامة: المنازل تتحول لمعسكرات مغلقة أثناء امتحانات الثانوية العامة

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قالت الفنانة منال سلامة، إنه في الماضي أيام امتحانات الثانوية العامة كانت تحدث أزمة في كل بيت مصري وكانت تسمى «بعبع» وتتحول المنازل إلى معسكرات مغلقة في فترة امتحانات الثانوية العامة، معقبة: «كل بيت بيكون له طقوس مختلفة».

وأضافت «سلامة»، خلال تقديم برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن كل الناس سواء الطلبة والمدرسين يكونوا مضغوطين ومتوترين وأظن أننا نعيش هذه الحالة إلى الآن، مشيرة إلى أن الأسر المصرية في فترة الثانوية العامة لا تستقبل ضيوف، وتقوم بعمل حالة من الخوف للطلاب.

وتابعت: «كالعادة في كل عام مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة تنتشر كثيرًا الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث حالة من الجدل خاصة حول صعوبة الامتحان وتحديداً امتحان اللغة العربية»، مشيرة إلى أن كل أسرة مصرية لها طقوس خاصة جداً أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأدى أكثر من 700 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة، بمختلف محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة، وحالة من الهدوء حسب تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

المصرى اليوم

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