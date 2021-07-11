ليلة توهج شريف.. الأهلي يُنذر «كايزر» برباعية في مرمى المقاصة

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تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على منافسه مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

سيطر المارد الأحمر على مجريات اللعب وأضاع العديد من الفرص السهلة عن طريق محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وجونيور أجايي، وقلب الفريق الفيومي مجريات اللعب لصالحه بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 34 سددها أحمد عبد العزيز مودي بنجاح، وجاء هدف التعادل للأهلي سريعاً عند الدقيقة 39 برأسية محمد شريف.

الشوط الثاني

حاول رفاق بيتسو موسيماني الضغط في بداية الشوط الثاني لتسجيل هدف التقدم وحسم الأمور مبكراً وهو ما تحقق في الدقيقة 62 بعدما أحرز شريف الهدف الثاني له وللأهلي من رأسية مميزة.

أتاح هدف التقدم مزيد من المساحات في المناطق الدفاعية لكتيبة المدرب محمد عبد الجليل بسبب رغبة لاعبيه في التقدم وتسجيل هدف التعادل وهو ما أستغله لاعبي الأهلي بتنظيم عدد من الهجمات المرتدة السريعة ليأتي الهدف الثالث في الدقيقة 75 بأقدام محمد دسوقي لاعب مصر المقاصة بالخطأ في مرماه، واختتم أفشة رباعية المارد الأحمر بتصويبة رائعة من وسط الملعب في الدقيقة 90+4.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 51 نقطة من 23 مباراة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري فيما يحتل مصر المقاصة المرتبة التاسعة برصيد 37 نقطة كما صعد محمد شريف إلى المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة بـ15 هدف وبفارق هدف وحيد عن أحمد ياسر ريان مهاجم مصر المقاصة صاحب الصدارة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا امام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي السبت المقبل، في ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.