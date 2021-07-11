يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة.. «الكهرباء»: حمل الشبكة الكهربائية 32 ألف ميجاوات لأول مرة

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قال المركز القومي للتحكم في الكهرباء، إن احمال التغذية الكهربية اليوم الأحد تخطت لأول مره خلال وقت الذروة 32 ألف ميجاوات.

وأضاف المركز، في بيان الأحد، أن ذروة الأحمال الكهربائية وصلت اليوم 32100 ميجاوات وكان المتاح 45900 ميجاوات، فى حين بلغ الإحتياطي نحو 13450 ميجاوات، وذلك مع استقرار كبير فى التغذية الكهربية بما يمثل مردودا إيجابيا لما تم من تطوير فى إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات ومازال العمل مستمر لتلبية كل الاحتياجات من التغذية الكهربية.

وقال مصدر بالوزارة لـ"المصري اليوم" إن ارتفاع الأحمال الكهربائية يأتي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التي تشهدها مصر، لافتا إلى أن أجهزة التكييف تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، وأشار إلى أن ارتفاع الأحمال الكهربائية سينعكس على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.