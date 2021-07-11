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محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل

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محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل محافظ بورسعيد: بدء التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد الجمعة المقبل

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، بدء التشغيل التجريبي للميناء البرى الجديد بحي الضواحي، الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمناقشة استعدادات التشغيل التجريبي للميناء البري الجديد.

وأكد المحافظ أنه سيتم التشغيل التجريبي لوسائل النقل الجماعي بين المحافظات في الميناء البري الجديد، بالإضافة إلى سيارات نقل الركاب بين المحافظات بداية من الجمعة المقبل.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قامت بإنشاء مجمع المواقف الجديد على أعلى مستوى، وسيتم تقديم خدمة تليق بالمكان، وأن هناك شركة إدارة للميناء وصيانة ونظافة وأمن، لافتا إلى أن المجمع البري الجديد سيشمل كل وسائل النقل بين المحافظات، وسيكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين، كونه مصمما على أعلى طراز.

المصرى اليوم

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