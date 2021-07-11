وزير القوى العامة: الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالإهتمام بالعمالة العائدة من الخارج

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أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الدولة وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، لافتا إلى أن الوزارة وفرت وضعا لا يجعل هذه العمالة تشعر بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها.

جاء ذلك اليوم خلال لقاء عقده الوزير أثناء زيارته لمحافظة سوهاج، تحت عنوان «تحديات العمل النقابي والإستعداد للإنتخابات النقابية 2022 - 2026»، إلى جانب افتتاح دورة العمالة العائدة من الخارج على ريادة الأعمال الموجودين بالمحافظة، لمساعدتهم لعمل مشروعات صغيرة لهم، وذلك بحضور المحافظ طارق الفقي وبعض قيادة الوزارة والمحافظة.

وقال سعفان للحضور من العمالة إنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح، مشيدا بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، مضيفا: "نحتاج إلى الخروج بمشروعات لكل الحاضرين يمكن من خلالها توفير فرص عمل لشباب آخرين بما يسهم في دفع الإقتصاد القومي للدولة المصرية".

وأوضح وزير القوى العاملة أن جهاز تنمية المشروعات ساعد العديد من الشباب في عمل مشروعات خاصة لهم، وسيتم زيارتها والتعرف على طرق نجاحها على أرض الواقع، واكتساب الخبرة اللازمة لإنجاح مشروعات جديدة والإجتهاد والطموح، قائلًا - في كلامه للمتدربين: "ابدأ بحجمك وعلى قدر خبرتك يكبر مشروعك وتحقق حلمك".

وأشار سعفان، إلى أن مبادرة (سجل نفسك) التي أطلقتها الوزارة في 12 مارس الماضي للعمالة المصرية في الخارج، تم إطلاقها من الدولة لخدمة أبنائها في دول العالم، حتى يتسنى عمل قاعدة بيانات كاملة عنهم تسهل التواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلقي طلباتهم وتنفيذها بدون فرض أية استحقاقات ناتجة عن هذا التسجيل.

ودعا سعفان المصريين العائدين من الخارج الحاضرين اللقاء، إلى دعوة أصدقائهم ومعارفهم الموجودين في الخارج بسرعة تسجيل بياناتهم في الحملة على موقع الوزارة الرسمية، وتوعيتهم بأهمية تلك الحملة لهم وما تحققه لهم من مزايا وحقوق، وكذا التصدي للشائعات التي يطلقها أعداء الوطن، مشيرا إلى أن التنظيم النقابي عقد انتخابات في 2018 بعدما توقفت 12 سنة، وبالفعل كان عرسًا تم في 27 محافظة، وتم تخطي كل الصعوبات الموجودة في ذلك الحين، وزيادة الوعي بالعملية الانتخابية والتوعية بدور التنظيم النقابي واللجان النقابية في خدمة العمال في أماكن عملهم وفقا للقانون، خاصة بعد تحديث بيانات الجمعيات العمومية بتلك النقابات.

وأضاف سعفان أن التنظيم النقابي المصري هو دائما حكم العدل بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين مطالب العمال ومصالحهم ومصالح أصحاب الأعمال.

واستمع الوزير لأفكار بعض المشروعات المقدمة من بعض العاملين العائدين من الخارج، واستفسر عن المشكلات التي واجهتهم في التقدم على مشروعاتهم للجهاز، وكذلك أفكارهم عن وظائف القطاع الخاص ورغبته في امتهان تلك المهن والتدريب عليها، وفرص التدريب التي تتيحها لهم مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما استمع الوزير لمشكلات العمل النقابي في سوهاج، وتقديم الحلول اللازمة لمواجهتها كما حدد القانون واللائحة التنفيذية له، مع التأكيد على أن العمل النقابي عمل بدون أجر لخدمة عملية الإنتاج وخدمة العمال وأصحاب العمل والوفاء بمطالبهم، موجهًا بعقد ندوات توعية لمساعدة أبناء محافظة سوهاج وعقد مؤتمرات جماهيرية للتعريف بدور القوى العاملة واتحادات العمال ودورها في خدمة العمال.