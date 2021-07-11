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الزعيم الكوري الشمالي : الصداقة العسكرية مع الصين تزداد قوة

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الزعيم الكوري الشمالي : الصداقة العسكرية مع الصين تزداد قوة الزعيم الكوري الشمالي : الصداقة العسكرية مع الصين تزداد قوة

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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن الثقة المتبادلة والصداقة العسكرية بين والصين تزداد قوة يومًا بعد يوم، واكتسبت الصداقة التقليدية زخمًا، وتطورت بشكل شامل إلى مرحلة أعلى في جميع المجالات، جاء ذلك في رسائل التهاني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بالتزامن مع التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين.

وأكد الزعيمين التزامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين بعد مرور 60 عاما على توقيع المعاهدة في عام 1961.

وقال الرئيس الكوري إن الوضع الدولي كان «معقدًا بشكل غير مسبوق» في السنوات الأخيرة «بينما قال شي إن العالم يمر»بمرحلة عظيمة وتغير سريع غير مسبوق في 100 عام.

وأضاف كيم إن الموقف الثابت لحزب العمال الكوري الاستمرار في تطوير العلاقات الودية والتعاونية بين كوريا الديمقراطية والصين كما هو مطلوب في العصر الجديد وكما يريده شعبا البلدين، وأكد «شي» أيضا على أن المعاهدة الموقعة في عام 1961 أرست «أسس سياسية وقانونية مهمة لتعزيز الصداقة المسلحة» بين البلدين، وأعرب عن أمله في تعزيز اتصالاته الاستراتيجية مع كيم.

وكان قد أرسل كيم رسالة تهنئة إلى شي بمناسبة الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني الذي تعهد فيه بتطوير العلاقات مع الصين إلى نقطة استراتيجية جديدة.

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